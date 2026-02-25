Зеленский сменил главу делегации Украины на переговорах о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав национальной делегации, которая продолжит переговоры с Евросоюзом по вопросу членства страны в ЕС. Указ опубликовали на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский вывел из состава переговорной делегации бывшего главу своего офиса Андрея Ермака. Украинскую сторону в диалоге с ЕС теперь будет представлять вице‑премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он сменил на этом посту Ольгу Стефанишину, которую в августе 2025 года назначили послом Украины в США.

Ранее в Европе обсуждали вопрос ускоренного принятия Украины в ЕС. В том числе, вероятные территориальные компромиссы, на которые Украина готова пойти в расчете на скорейшую возможность стать участником объединения.