Евросоюз, вмешиваясь в переговоры между Россией и Украиной и пытаясь их сорвать, сам стал препятствием для мирного урегулирования. Об этом написал в соцсети X бывший замминистра иностранных дел Индии, экс-посол в России Канвал Сибал.

Он отметил, что западные страны так и не добились своей цели на Украине.

Кроме того, отставной дипломат резко высказался о заявлении бывшего премьер-министра Швеции, а ныне члена попечительского совета фонда «Свободная Россия»* Карла Бильдта, назвавшего специальную военную операцию России стратегическим поражением.

«А какова стратегия Европы? Продолжать подпитывать конфликт? Сможет ли Европа удержать последствия под контролем, если ситуация станет неуправляемой?» — ответил Сибал.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что западные страны жить не могут без того, чтобы попытаться победить Россию, однако потом сами будут жалеть о последствиях.

* Запрещенная в России экстремистская организация