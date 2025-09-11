ФБР объявило награду в $100 тысяч за данные об участниках убийства Кирка

Информацию о личных данных стрелка или других причастных к убийству консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта лиц оценили в 100 тысяч долларов. Такое объявление пресс-служба ФБР опубликовала на странице в социальной сети X .

В ведомстве уточнили, что деньги осведомители получат в том случае, если обладают информацией, которая поможет установить личности подозреваемых или приведет к их аресту.

«ФБР предлагает вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность и арестовать человека (или лиц), ответственного за убийство Чарли Кирка, произошедшее 10 сентября 2025 года в Университете долины Юта», — указали в публикации.

Ранее криминалисты распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых засветился вероятный подозреваемый. Это белый мужчина, около 30 лет, в кепке и темных очках.

Чарли Кирк получил смертельное ранение в результате выстрела неизвестного из охотничьего ружья в зале Университета штата Юта. Криминалисты ФБР нашли оружие в лесу рядом с кампусом.

По неподтвержденным данным, на оставшихся в магазине патронах владелец оставил инициалы, а также символы и лозунги движения «Антифа».