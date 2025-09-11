Вероятный убийца активиста Кирка попал в объектив камер наблюдения

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Университете штата Юта носил темные очки и кепку. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, которые распространило ФБР.

В пресс-службе ведомства призвали всех, кто располагает информацией о человеке на снимках, срочно связаться с управлением.

«Мы просим общественность оказать содействие в установлении личности человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юта», — указала спецслужба в социальной сети X.