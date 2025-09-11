Вероятный убийца активиста Кирка попал в объектив камер наблюдения

Kyle Mazza — CNP for NY Post
Фото: Kyle Mazza — CNP for NY Post/www.globallookpress.com

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Университете штата Юта носил темные очки и кепку. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, которые распространило ФБР.

В пресс-службе ведомства призвали всех, кто располагает информацией о человеке на снимках, срочно связаться с управлением.

«Мы просим общественность оказать содействие в установлении личности человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юта», — указала спецслужба в социальной сети X.

FBI Salt Lake City/Keystone Press Agency
Фото: FBI Salt Lake City/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Занимавшийся продвижением консервативных идей активист Чарли Кирк получил смертельное ранение от выстрела во время выступления в Университете штата Юта. Он скончался в больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии.

Сотрудники ФБР обнаружили охотничье ружье 30-го калибра, которое, вероятно, принадлежало киллеру. Завернутое в полотенце оружие нашли в лесу недалеко от университетского кампуса.

Близкие к следствию источники газеты The Wall Street Journal заявили, что в магазине ружья были пули с символами и лозунгами движения «Антифа».

Среди надписей оказались несколько инициалов, вероятно, принадлежащих стрелку.

