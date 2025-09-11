ФБР нашло оружие, из которого, предположительно, застрелили Кирка

Сотрудники ФБР нашли оружие, из которого, предположительно, застрелили в штате Юта активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель ведомства, которого процитировал телеканал CBS .

«Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором», — рассказал он.

Найти самого стрелявшего пока не удалось. При этом убийца уже после покушения попал на камеры наблюдения. Сейчас спецслужбы с помощью специальных технологий пытаются установить его личность.

«Это человек в возрасте студента колледжа», — заявил на брифинге представитель ФБР.

По мнению спецслужбы, нападение на Кирка было целенаправленным, поэтому жителям штата угрозы нет.

Кирка убили накануне во время выступления в Университете долины Юта. Пуля попала в шею, спустя некоторое время активист умер в больнице. Ему был 31 год.

После покушения Белый дом взяли под усиленную охрану. По всей стране по приказу президента Дональда Трампа приспустили национальные флаги.