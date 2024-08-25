Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснить причины ареста создателя Telegram Павла Дурова. Однако пока французская сторона не идет на сотрудничество, заявили РИА «Новости» в пресс-службе диппредставительства.

«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — заявили в посольстве.

Там уточнили, что поддерживают постоянную связь с адвокатом Дурова.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж показал миру «тираническое лицо», задержав Дурова. Он не исключает, что такая же участь ждет во Франции владельца соцсети X Илона Маска за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах.