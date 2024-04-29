Мир 29 апреля 2024, 14:23 «Фатальная ошибка». Немецкий генерал резко высказался о провале Запада Немецкий генерал Куят: страны Запада недооценили Россию Ministry of Defense of Ukraine

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Западные страны недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры по ситуации на Украине. Такое заявление сделал экс-командующий войсками Североатлантического альянса, немецкий генерал Харальд Куят в интервью изданию Overton Magazin.

«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет [конфликт]», — сказал Куят.

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Напротив, катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только проведя мирные переговоры. Немецкий генерал подчеркнул, что ситуация для Украины сейчас критическая. Серьезно сказалась и неправильная оценка военной мощи России.

Даже поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине из США не изменят ситуацию в зоне спецоперации, уверены в Северной Корее. Американская помощь лишь затягивает конфликт, а не останавливает его, отмечал предприниматель Илон Маск. Он назвал безумием новые переговоры о поддержке Украины.