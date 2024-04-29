Поражение США на Украине назвали вопросом времени | 360°

29 апреля 2024, 09:32
Поражение США на Украине назвали вопросом времени
Минобороны КНДР: американские поставки ATACMS не изменят хода СВО
Поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине Соединенными Штатами не изменят ситуацию в зоне конфликта, и поражение США станет лишь «вопросом времени». Об этом заявили в департаменте военных внешних дел Минобороны КНДР.
«США <…> на этот раз поставили своему приспешнику даже дальнобойные ракеты, способные нанести удар по территории России. Это наихудшая мера, придуманная для того, чтобы любой ценой перевернуть ситуацию в конфликте на Украине, которая на днях развивается в более неблагоприятном направлении», — процитировало заявление Центральное телеграфное агентство Кореи.
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В министерстве напомнили, что до сих пор администрация США относилась к поставке дальнобойных ракет для ВСУ «пассивно» и утверждала, что не поощряет удары по российской территории. Однако теперь натура США как «нарушителя мира, подстрекающего к эскалации», стала явной. При этом мера не будет иметь желаемого для США результата, подчеркнули в Минобороны КНДР. Российскую армию не удастся победить «никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США», считают в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки ракет, отметил, что Запад «тестирует Россию на слабо», и главное — это слабо никогда не показать.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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