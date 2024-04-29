«Безумие». Маск высказался по поддержке Украины | 360°

Мир 29 апреля 2024, 09:18 «Безумие». Маск высказался по поддержке Украины Маск назвал безумием новые переговоры о поддержке Украины Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководством США по поводу продолжения поддержки — огромная ошибка. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Это безумие», — написал он.

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Маск опасается, что конфликт никогда не закончится.

Так предприниматель отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, обратившего внимание на слова Зеленского о «самом сильном» соглашении с американской стороной по поводу условий военной и финансовой поддержки на 10-летний срок. По мнению Сакса, пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов — только начало. Изменить этот курс будет практически невозможно.

Ранее Маск задал Белому дому неудобный вопрос о целях на Украине. Там пообещали помочь ВСУ «одолеть Россию». Американский бизнесмен спросил власти США, в чем именно должна заключаться эта «победа». Сам Маск неоднократно говорил о том, что американская помощь лишь затянет конфликт, а не остановит его. При этом на Украине бизнесмена обвиняют в отсутствии логики.