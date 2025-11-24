Европейская версия мирного плана не урегулирует, а наоборот продлит конфликт на Украине. Евросоюз специально включил в него такие пункты, с которыми не согласится Россия, заявил журналист Responsible Statecraft Эльдар Мамедов.

Он напомнил, что в отношении саммита на Аляске европейские политики действовали так же — публично поддержали мирные усилия президента США Дональда Трампа, но фактически саботировали. Так же, по мнению Мамедова, произошло в случае с планом урегулирования.

«Их цель, похоже, заключается не в переговорах о лучшем мире, а в том, чтобы выхолостить американское предложение до тех пор, пока оно не станет неприемлемым для Москвы. Это гарантировало бы возврат к стандартной схеме затяжной, бесконечной войны», — сказал журналист.

Мамедов заявил, что это вызовет обратный эффект. России при нынешних реалиях на поле боя, по его мнению выгодно затягивание конфликта, потому что он еще сильнее ослабит Украину.

На незаинтересованность Евросоюза в урегулировании конфликта заявил также журналист Питер Хитчерс. По его мнению, это связано с мифом о России.