Конфликт на Украине, по его мнению, начался гораздо раньше, чем его заметили на Западе — примерно 11 лет назад. Хитчерс назвал подстрекателями США, которые специально спровоцировали Россию, расширив НАТО на восток.

Прошло время, и самим американцам наскучило воевать, заявил журналист. Он предположил, что в таких условиях Европа, заинтересованная в остановке конфликта из-за слишком больших трат, могла бы обрадоваться, но она встала в позу.

«Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, потому что все они находятся во власти странной фантазии. Они утверждают, что Россия — разоренная, ржавая, дряхлая и еще более коррумпированная, чем Украина — готова прорваться через весь континент и смыть гусеницы своих танков в Кале», — сказал он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о неблагодарности Украины по отношению к США. Он предупредил, что киевский режим не оценит миротворческих усилий.