Нелогичный отказ ЕС от плана Трампа объяснили странной фантазией
DM: ЕС не хочет остановить конфликт на Украине из-за ненависти к России
Евросоюз отверг мирный план США по Украине вопреки здравому смыслу, желая насолить России. Об этом заявил Daily Mail журналист Питер Хитчерс.
Конфликт на Украине, по его мнению, начался гораздо раньше, чем его заметили на Западе — примерно 11 лет назад. Хитчерс назвал подстрекателями США, которые специально спровоцировали Россию, расширив НАТО на восток.
Прошло время, и самим американцам наскучило воевать, заявил журналист. Он предположил, что в таких условиях Европа, заинтересованная в остановке конфликта из-за слишком больших трат, могла бы обрадоваться, но она встала в позу.
«Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, потому что все они находятся во власти странной фантазии. Они утверждают, что Россия — разоренная, ржавая, дряхлая и еще более коррумпированная, чем Украина — готова прорваться через весь континент и смыть гусеницы своих танков в Кале», — сказал он.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о неблагодарности Украины по отношению к США. Он предупредил, что киевский режим не оценит миротворческих усилий.