РИА «Новости»: в 95-й бригаде ВСУ осталось только 10 штурмовиков из 4 тысяч

Личный состав 95-й бригады ВСУ, составляющий четыре тысячи человек, сократился до 10 штурмовиков после участия в боевых действиях. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что командование бригады решило провести церемонию награждения бойцов бригады в торжественной обстановке. Только им вручили не медали, а шевроны с надписью на латыни Null Spes Hosti, которая переводится как «Нет надежды для врага»

«Такую „награду“ с недавних пор получают те, кто участвовал в штурмовых действиях. При этом награждены были всего 10 боевиков бригады», — сказал он.

По его словам, бригада сейчас восстанавливается после ожесточенных боев. Неизвестно, правда, где остальные участники «мясных штурмов» и участвовали ли они вообще в боях.

Собеседник агентства отметил, что не все бойцы бригады сражаются. По этой причине цифра «10» в применении к выжившим солдатам ВСУ выглядит очень печально.

Ранее член комитета Верховной рады по нацбезопасности Вадим Ивченко сообщил, что безвозвратные потери украинской армии превысили 500 тысяч человек. По его словам, столько же и раненых бойцов ВСУ.