Агентство Reuters опубликовало еще одну версию мирного плана ЕС по Украине

Европейцы в ответ на мирный план США по Украине предложили встречный. В СМИ попали две его версии, опубликованные британской газетой The Telegraph и агентством Reuters , причем вторая заметно отличается.

Агентство опубликовало вариант, разработанный Францией, Великобританией и Германией. План, обнародованный The Telegraph, включает 24 пункта, а версия агентства — 27.

В проекте, представленном Reuters, предлагается установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих. В документе The Telegraph подобных ограничений не было.

Отдельный пункт посвящен Запорожской АЭС, которую предлагается перезапустить под контролем МАГАТЭ. Выработанную электроэнергию же делить поровну между Россией и Украиной. Это соответствует предложению президента США Дональда Трампа. В версии The Telegraph ЗАЭС закреплялась за Украиной.

Имеются отличия, касающиеся размещения натовских войск на Украине. В иностранных военных оставалось за Киевом. В версии The Telegraph Киев будет решать вопрос о присутствии иностранных военных, а вариант агентства предполагает, что контингент альянса не будет размещаться на Украине на постоянной основе в мирное время.

В версии агентства добавлены пункты о возможном возвращении России в G8 и проведении выборов на Украине после подписания мирного соглашения.

Кроме того, по-разному изложены пункты о разрешении территориального вопроса. Версия агентства предполагает, что Киев не будет силовым путем восстанавливать контроль над потерянными территориями. В варианте The Telegraph же говорится, что такое обязательство начнет действовать лишь после согласования территориальных вопросов между Россией и Украиной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признался, что не видел европейского плана по Украине и не работает с ним.