В России перестали оформлять заказы на рации фирмы ICOM после взрывов в Ливане

Shot: в РФ приостановили поставки раций ICOM после массовых взрывов в Ливане

Российские поставщики раций фирмы ICOM перестали оформлять заказы на поставки после случаев детонации устройств в Ливане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Рации завозят из Японии, одно устройство стоит примерно 40 тысяч рублей. По данным канала, взорвавшуюся в Ливане модель рации ICOM V82 не выпускают уже десять лет.

В Россию ввозили более новую версию устройств этой фирмы — IC-F3036S. Такие рации пользуются популярностью в частных охранных организациях. Сотрудники ЧОПов рассказали авторам канала, что эти устройства работают исправно.

По словам представителей компании ICOM, старую модель V82 часто подделывали. Фирма проведет внутреннее расследование и выяснит, какие именно рации начинили взрывчаткой: копии или оригиналы.

Пресс-служба ICOM сообщила также, что модель IC-V82 завозили из Японии в другие страны, в том числе на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Аккумуляторы для этой модели компания прекратила производить примерно 10 лет назад.