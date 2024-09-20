Политолог оценил риски подрыва гаджетов по всему миру после событий в Ливане

Политолог Кузнецов: после ЧП в Ливане взрывы гаджетов возможны по всему миру

Взрывы пейджеров в Ливане указывают на возможность новых подобных происшествий в мире, так как израильская разведка «Моссад» наладила массовое производство таких гаджетов. Об этом в интервью Lenta.ru заявил политолог Глеб Кузнецов.

«Завод не мог функционировать лишь для производства пяти тысяч пейджеров и ста радиостанций. Вероятнее всего, он работал ежедневно на протяжении многих лет, и неизвестно, что еще было изготовлено на этом предприятии», — отметил эксперт.

По его словам, традиционные методы обеспечения безопасности не смогут предотвратить подобные происшествия, которые могут произойти в различных странах. Разработка и внедрение новых технологий займут много лет, подчеркнул Кузнецов.

Также специалист отметил, что взрывы в Ливане, предположительно, организованные «Моссадом», впервые приобрели массовый характер благодаря промышленному производству взрывных устройств.

«Уникальность этого события заключается в применении промышленного производства для проведения спецопераций. Это не имело аналогов в прошлом», — заявил он.

Массовые взрывы в Ливане прогремели 17 и 18 сентября. Жертвами стали десятки человек, ранения получили несколько тысяч жителей.