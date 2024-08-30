Эксперт по энергетике Пикин: ситуация в Ливии сыграет в незначительный плюс для цен на нефть

Эксперт по энергетическому развитию Сергей Пикин в беседе с изданием «Ридус» сообщил, что ситуация, сложившаяся в Ливии, сыграет в незначительный плюс для цен на нефть.

Ранее правительство востока страны объявило о заморозке добычи на нефтяных месторождениях из-за конфликта с правительством в Триполи.

«Цена отреагирует на пару долларов — и все, никаких долговременных масштабных изменений не будет», — сказал он.

Эксперт отметил, что Ливия — это не Саудовская Аравия, где добыча нефти ведется в разы больше.

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