Эксперт по энергетике Пикин: ситуация в Ливии сыграет в незначительный плюс для цен на нефть

Эксперт по энергетическому развитию Сергей Пикин в беседе с изданием «Ридус» сообщил, что ситуация, сложившаяся в Ливии, сыграет в незначительный плюс для цен на нефть.

Ранее правительство востока страны объявило о заморозке добычи на нефтяных месторождениях из-за конфликта с правительством в Триполи.

«Цена отреагирует на пару долларов — и все, никаких долговременных масштабных изменений не будет», — сказал он.

Эксперт отметил, что Ливия — это не Саудовская Аравия, где добыча нефти ведется в разы больше.