Группа евродепутатов Финляндии заявили, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle.

Судя по проведенному среди законодателей опросу, за прямой диалог с российской стороной выступили депутаты Европарламента Мерья Кюллонен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия). Против контактов ЕС с Россией высказались 11 финских депутатов.

Парламентариев опрашивали с 6 по 11 февраля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам Евросоюза вместо того, чтобы предлагать идеи по гарантиям безопасности Украине, нужно перестать жаловаться на свой непонятный статус в будущих переговорах.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, договоренность о разрешении конфликта на Украине могут достичь за шесть месяцев.