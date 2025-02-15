Рютте призвал ЕС прекратить нытье и высказать идеи по миру на Украине

Страны Евросоюза вместо участи в дискуссиях и предложения идей по гарантиям безопасности Украине после прекращения боевых действий только жалуются на свой непонятный статус в будущих переговорах. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что европейским союзникам стоит поменять риторику и включиться в работу.

«Вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи», — привело заявление Рютте РИА «Новости».

Генеральный секретарь НАТО добавил, что он не отказался от своего требования к европейским союзникам увеличить военные расходы, а также продолжить поставки вооружения Украине.

Предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», — добавил Рютте.

В минувшую пятницу, 14 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина никогда не получала гарантий на вступление в альянс после прекращения боевых действий. Он добавил, что сделанные на прошлогоднем саммите НАТО в Вашингтоне заявления о «необратимости» вступления Украины не получили поддержки всех стран.