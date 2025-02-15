Орбан назвал сроки разрешения конфликта на Украине

Орбан: сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев

Договоренность о разрешении конфликта на Украине могут достичь за шесть месяцев или даже раньше. Такие сроки премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да. Определенно. Даже раньше», — заявил он.

По словам Орбана, его оптимизм обусловлен позицией по украинскому вопросу президента США Дональда Трампа. К тому же, американский лидер пообещал встретиться с главой государства Владимиром Путиным.

«Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры», — добавил премьер Венгрии.

Он отметил, что Трампу придется убеждать Путина в необходимости мира, ведь Россия уже очень близка к победе.

Также Орбан заявил, что после урегулирования украинского конфликта Россия снова будет интегрирована в систему мировой экономики, писали «Известия». Политик уверен, что такой исход откроет большие возможности для Венгрии.