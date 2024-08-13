Евросоюз поддержал вылазку ВСУ в Курскую область

Боррель в разговоре с Кулебой поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза поддержал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области. Он заявил об этом в соцсети X.

Боррель рассказал, о чем общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, политики обсудили последние события в зоне боевых действий и нападение ВСУ на Курскую область.

«Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбе народа Украины», — сказал он.

Кулеба посвятил Борреля в детали операции, сообщил RT. Кроме ситуации в Курской области, они обсудили производство и поставку оружия.

США наряду с Евросоюзом поддержали вылазку ВСУ на российскую территорию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американцы не знали о готовящемся нападении. Пентагон тоже не подтвердил причастность к операции.

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