Украина доложила Евросоюзу о вторжении в Курскую область

Кулеба отчитался перед Боррелем о военной операции в Курской области

Украина отчиталась перед Евросоюзом о нападении на Курскую область и обсудила будущее сотрудничество. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доложил об операции заместителю председателя Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, сообщил RT .

Политики обсудили два вопроса — расширение сотрудничества в сфере производства и поставки оружия, а также ситуацию в приграничье России. Кулеба доложил Боррелю о действиях Вооруженных сил Украины.

«Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — сказал Кулеба.

Нападение произошло 6 августа, ВСУ пересекли государственную границу в Курской области. Они потеряли более двух тысяч военнослужащих, 35 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие виды техники. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее терактом и предупредил, что его организаторов накажут.