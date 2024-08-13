Госдеп: США не участвовали в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

Соединенные Штаты не причастны к проводимому Вооруженными силами Украины наступлению на Курскую область. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Его процитировало Reuters.

«Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что на Украине рассматривали несколько сценариев внезапного нападения на Россию. При этом киевский режим получил «благословение» от США и Евросоюза на вторжение на российскую территорию.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее заявил, что американские военные занимались разработкой нападения ВСУ на Курскую область, задействовав в боях иностранных наемников.

По данным Следственного комитета РФ, украинские террористы использовали на территории российского региона оружие и технику, предоставленные им странами НАТО.