Евросоюз оценил изменения ядерной доктрины России
Стано: ЕС сохранит поддержку Украины после изменения ядерной доктрины России
Заявление президента России Владимира Путина об обновлении политики в области ядерного сдерживания не изменило позицию Евросоюза по поддержке Украины. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он подчеркнул, что Евросоюз доведет свою позицию до своих государств-партнеров.
«Мы решительно отвергаем эту угрозу, и позиция Европейского союза остается неизменной», — заявил Стано, отвечая на вопрос о сохранении поддержки Украины после обновления ядерной доктрины России.
О внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания президент России Владимир Путин объявил в минувшую среду, 25 сентября, на совещании Совета безопасности.
Глава государства подчеркнул, что Россия оставит за собой право на применение ядерного оружия при получении данных о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, а также в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента России сигналом всем недружественным странам и предупреждением о последствиях нападения. Он подчеркнул, что государство обладает ядерной триадой, которая остается гарантом сдерживания.