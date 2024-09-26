Евросоюз оценил изменения ядерной доктрины России

Заявление президента России Владимира Путина об обновлении политики в области ядерного сдерживания не изменило позицию Евросоюза по поддержке Украины. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз доведет свою позицию до своих государств-партнеров.

«Мы решительно отвергаем эту угрозу, и позиция Европейского союза остается неизменной», — заявил Стано, отвечая на вопрос о сохранении поддержки Украины после обновления ядерной доктрины России.

О внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания президент России Владимир Путин объявил в минувшую среду, 25 сентября, на совещании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Россия оставит за собой право на применение ядерного оружия при получении данных о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, а также в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента России сигналом всем недружественным странам и предупреждением о последствиях нападения. Он подчеркнул, что государство обладает ядерной триадой, которая остается гарантом сдерживания.