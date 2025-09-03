Politico: ЕС не будет ускорять вступление Молдавии по сравнению с Украиной

Евросоюз пересмотрел планы по ускорению вступления Молдавии в сравнении с Украиной. Об этом сообщила газета Politico .

«Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишиневу действовать быстрее была отклонена после возражений Киева», — указано в публикации.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз. Российский лидер подчеркнул, что считает неприемлемым членство Украины в НАТО, поскольку это будет угрожать безопасности России.

При этом страны Евросоюза разрабатывают «довольно конкретные планы» для отправки военного контингента на Украину, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, военных могут перебросить в рамках гарантий безопасности после окончания конфликта.