Фон дер Ляйен заявила о «довольно четком» плане ЕС по отправке войск на Украину

Страны Евросоюза разрабатывают «довольно конкретные планы» для отправки военного контингента на Украину. Об этом Financial Times заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что военных могут перебросить в рамках гарантий безопасности после окончания конфликта. По ее словам, у ЕС есть четкая дорожная карта, которую согласовало американское правительство.

Глава ЕК добавила, что президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал, что поддерживает развертывание военного контингента государств Евросоюза на украинской территории.

Ранее издание сообщило, что страны Запада рассматривают возможность создания трех «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта. Они составили план, согласно которому в республике появится демилитаризованная зона, патрулируемая миротворцами из третьей страны.

Также западные страны предполагают, что защитой границ будут заниматься солдаты ВСУ, вооруженные НАТО, а европейский контингент разместят дальше как «третью линию обороны».