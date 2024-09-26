ЕС отказался отвечать за удары ВСУ по России дальнобойным оружием

Евросоюз не даст Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

Евросоюз не может предоставить Украине коллективное разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью изданию «Известия» .

Он подчеркнул, что решение о возможном использовании оружия, предоставленного отдельными государствами-членами ЕС, остается исключительно в компетенции этих стран.

По его словам, Еврокомиссия не имеет возможности давать какие-либо рекомендации или общие санкции по этому вопросу.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предстоящую поездку на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с президентом Владимиром Зеленским.

Она также сообщила, что Еврокомиссия готова выделить Украине дополнительно 160 миллионов евро, из которых 100 миллионов будут получены за счет замороженных активов России.