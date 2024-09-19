Фон дер Ляйен обсудит с Зеленским вопросы энергетической безопасности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После этой пресс-конференции я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским», — сообщила она на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, Еврокомиссия выделит Украине дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов России. Эти средства пойдут на решение вопросов энергетической безопасности перед стартом отопительного сезона.

Фон дер Ляйен отметила, что с начала 2022 года Еврокомиссия выделила Украине два миллиарда евро на энергетическую безопасность.

В конце июля Евросоюз перевел Украине 1,5 миллиарда евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. В Минобороны страны заявили, что эти средства пойдут на закупку боеприпасов.