Названы сферы, которые затронет 14-й пакет санкций ЕС против России

Новый, 14-й пакет санкций против России коснется российской энергетики, а также оборонного и финансового сектора. Об этом глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X.

«Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор», — написал он.

По словам Борреля, в пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции. В санкционный перечень также добавят индивидуальные ограничения против физических лиц и организаций, добавил глава дипслужбы ЕС.

По данным РИА «Новости», новый пакет антироссийских санкций планируют утвердить на заседании Совета Евросоюза 24 июня. После этого документ опубликуют в официальном журнале блока, и он вступит в силу. В перечень намерены включить более 40 новых физлиц и организаций.