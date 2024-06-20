Названы сферы, которые затронет 14-й пакет санкций ЕС против России

Боррель: 14-й пакет санкций затронет ВПК и энергосектор России

Фото: РИА «Новости»

Новый, 14-й пакет санкций против России коснется российской энергетики, а также оборонного и финансового сектора. Об этом глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X.

«Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор», — написал он.

По словам Борреля, в пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции. В санкционный перечень также добавят индивидуальные ограничения против физических лиц и организаций, добавил глава дипслужбы ЕС.

По данным РИА «Новости», новый пакет антироссийских санкций планируют утвердить на заседании Совета Евросоюза 24 июня. После этого документ опубликуют в официальном журнале блока, и он вступит в силу. В перечень намерены включить более 40 новых физлиц и организаций.

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