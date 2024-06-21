Кремль осудил санкции США на российские антивирусы

Песков: запрет ПО «Лаборатории Касперского» стал примером нечестной конкуренции

Экспортные ограничения правительства США в отношении продуктов «Лаборатории Касперского» несправедливы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их примером нечестной конкуренции. Об этом сообщили «Известия» .

Журналисты попросили его прокомментировать американские санкции против «Группы компаний Касперского», «Лаборатории Касперского» и британского филиала Kaspersky Labs Limited. Их внесли в черный список Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

«Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции Соединенных Штатов», — ответил Песков.

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» подтвердила экспортные ограничения на свое программное обеспечение. Компания предупредила о последствиях санкций — давние клиенты останутся без антивирусов, а киберпреступность разовьется еще сильнее.