В Европе заговорили о смерти Трампа

Politico: Евросоюз сам будет оплачивать свою оборону до смерти Трампа

Евросоюз будет вынужден самостоятельно оплачивать свою оборону, пока президент США Дональд Трамп «не умрет». Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщило издание Politico .

«Статья расходов на оборону становится постоянной. Мы потушили Солнце, и теперь нам придется ежедневно платить за тепло. Ежедневно придется самим платить за вооружение, во всяком случае в течение нескольких лет, пока не умрет Трамп», — сказал дипломат.

При этом авторы статьи отметили, что европейские страны не выработали единогласной позиции ни по перераспределению расходов на оборону, ни по урегулированию конфликта на Украине. Такие разногласия среди стран Евросоюза могут свести дискуссию на нет.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что основная работа по гарантиям безопасности и обеспечения обороны Украины должна лечь на страны Евросоюза.