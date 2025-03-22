Франция захотела ударить по США мощнейшим оружием

Франция хочет, чтобы Евросоюз подготовился к жесткому ответу, если США введут новые торговые пошлины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Власти Пятой республики предложили использовать специальный инструмент Евросоюза — «антипринудительный механизм». Он позволяет блокировать доступ к европейскому рынку, ограничивать торговлю, инвестиции, госзакупки и даже права на интеллектуальную собственность. Этот механизм был создан на случай, если другие страны начнут давить на ЕС с помощью экономики.

Позицию французского руководства разделяет пока небольшая группа стран-членов Евросоюза. Сторонники применения механизма полагают, что саму идею следует рассмотреть, даже если это «не предпочтительный вариант», а крайняя мера.

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что Еврокомиссия использование «антипринудительного инструмента» рассматривать пока не хочет. В Брюсселе ждут, какие именно пошлины США могут ввести 2 апреля.

Трамп в начале февраля объявил о введении пошлин размером 25% на импорт в США товаров из Канады и Мексики и размером 10% на импорт из Китая. В конце того же месяца политик пригрозил 25%-ми пошлинами и на товары из Евросоюза. И пообещал ввести уже 200% пошлины на алкоголь.