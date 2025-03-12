Европу призвали заранее подготовиться к войне с Россией

Европейские страны предотвратят агрессию в свой адрес, если заранее нарастят свою мощь. Им стоит быть готовыми к войне с Россией, заявил на сессии Европарламента в Страсбурге выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Его речь опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

Он заявил о величайшем кризисе безопасности, стремительных изменениях в геополитике и повороте в сторону Азии. По мнению Кубилюса, вся Европа является объектом агрессии и находится на передовой.

«Больше, чем когда-либо, Европа должна подготовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее: возможность военной агрессии против нас. Такая подготовка — единственный способ сдержать худшее», — сказал он.

Еврокомиссар заявил, что благодаря развитию военной промышленности через пять лет Россия может подготовиться к конфронтации с НАТО. Кубилюс призвал страны взять ответственность за собственную оборону и сдерживание, устранить нехватку тысяч танков, боевых машин, бронетранспортеров и артиллерийских орудий.

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