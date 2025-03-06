Европа должна принять участие в гонке вооружений и одержать в ней победу. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, сейчас существуют три основных вызова: конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений, которую, как утверждает Туск, инициировала Россия.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не стремится к эскалации напряженности, новой холодной войне или гонке вооружений. Однако сегодня становится очевидным, что страны НАТО и ЕС активно готовятся к прямому конфликту с Россией.

«Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться <… > Сегодня нужно будет начать этот процесс», — сказал премьер.

Он отметил, что нет причин для оптимизма, и ситуация весьма сложная.

В последние годы Россия обращает внимание на возрастающую активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность в связи с усилением присутствия НАТО в Европе.

Ранее Туск подтвердил, что поставки американских вооружений через польско-украинскую границу приостановлены. Западные чиновники предположили, что без военной поддержки со стороны США Вооруженные силы Украины смогут поддерживать нынешний уровень боевых действий в лучшем случае до лета.