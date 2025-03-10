Великобритания в настоящее время выступает в качестве главного поджигателя глобального конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного поджигателя глобального конфликта», — отметили в сообщении.

В СВР добавили, что диалог между Россией и США по разрешению конфликта на Украине невыгоден для Британии, ведь такое развитие событий может повлиять на провал лондонской стратегии по «сдерживанию» Москвы.

Также британцам не нравится пренебрежение со стороны американского лидера Дональда Трампа, поддерживающего связь с Россией как со сверхдержавой. Поэтому власти Великобритании поставили задачу перед СМИ демонизировать президента США, показывая его «уязвимость перед манипуляциями Кремля».

Американист Малек Дудаков ранее обозначил позицию Британии в противоречиях США и Евросоюза. Он считает, что Великобритания в этой связке является обычным игроком.