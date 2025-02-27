Еврокомиссию прижали к стенке вопросом об опозорившейся в Вашингтоне Каллас

Госсекретарь Марко Рубио отменил встречу с приехавшей в Вашингтон главой евродипломатии Каей Каллас. После этого официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста опровергла предположение, что она бесполезна для Евросоюза. Об этом сообщил Euronews .

Французские журналисты спросили ее, в чем роль Каллас, если ее не готовы принять ни в США, ни в России. Подеста оправдалась, заявив, что несмотря на отмену встречи с Рубио, верховный представитель ЕС поддерживает контакты с представителями многих стран.

«Политические контакты на высоком уровне между Комиссией и ее американскими коллегами продолжаются с момента прихода к власти администрации Трампа, даже в предыдущие недели», — сказала она.

Подеста подтвердила, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен тоже с инаугурации нового президента США Дональда Трампа ни разу с ним не встречалась. Но она заверила, что отношения ЕС с американским правительством не изменились, они по-прежнему взаимодействуют по экономическим и политическим вопросам.

Каллас приехала в Вашингтон на встречу с Рубио и за два дня объявила о будущих переговорах. Однако в последний момент глава Госдепа не принял ее, объяснив это нестыковками в рабочем графике.

Глава евродипломатии широко известна антироссийской позицией. Ранее она посоветовала Трампу вести себя жестче с Россией.