Глава дипломатии ЕС: Трампу надо быть жестким с РФ для исключения проблем с КНР

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас попыталась указать будущему американскому лидеру Дональду Трампу, как вести себя с Россией. Об этом сообщила газета Politico .

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — заявила она.

Также Каллас отметила, что российская сторона имеет «законные права» на активы, которые Запад захватил в начале 2022 года. При этом средства нужно направить на восстановление Украины, а не возвращать России.

Ранее Кая Каллас заявила, что российский президент Владимир Путин усилил свое влияние в мире. По ее словам, Россия, Иран, Северная Корея и Китай работают вместе.

Кроме того, глава дипломатии ЕС допускала, что страны Евросоюза отправят своих военных на Украину для соблюдения условий вероятного прекращения огня.

О том, что Каллас продолжит антироссийский курс после вступления в должность главы европейской дипломатии, стало известно еще в ноябре. В постпредстве РФ назвали ее выдвижение закономерным, ведь ЕС решил перейти в долгосрочную конфронтацию с Россией.