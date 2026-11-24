Европейская комиссия предложила ужесточить условия выдачи россиянам виз для турпоездок в рамках проекта 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщили на сайте ЕК .

Членам ЕС рекомендовали не принимать российские паспорта без биометрических данных. На границах стран должны будут проводить «тщательную индивидуальную проверку» всех российских граждан, которые хотят въехать в Шенгенскую зону.

Кроме того, требуется проводить систематическую проверку отпечатков пальцев по пограничной базе SIS и собеседования. Странам рекомендовали вносить в базу оповещения после принятия решений об отказе во въезде.

Кроме того, участникам СВО могут и вовсе не выдавать визы в зону Шенгена.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия включит в 22-й пакет санкций визовый запрет для атлетов из России.