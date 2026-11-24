ЕК предложила ужесточить условия выдачи виз туристам из России
Европейская комиссия предложила ужесточить условия выдачи россиянам виз для турпоездок в рамках проекта 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщили на сайте ЕК.
Членам ЕС рекомендовали не принимать российские паспорта без биометрических данных. На границах стран должны будут проводить «тщательную индивидуальную проверку» всех российских граждан, которые хотят въехать в Шенгенскую зону.
Кроме того, требуется проводить систематическую проверку отпечатков пальцев по пограничной базе SIS и собеседования. Странам рекомендовали вносить в базу оповещения после принятия решений об отказе во въезде.
Кроме того, участникам СВО могут и вовсе не выдавать визы в зону Шенгена.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия включит в 22-й пакет санкций визовый запрет для атлетов из России.