«Это революция!» Поверивший в свержение Макрона 82-летний француз обстрелял жандармов

Французский пенсионер устроил перестрелку с жандармами во дворе собственного дома, посчитав, что президента страны Эммануэля Макрона свергли и в стране начался государственный переворот. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Шартр сообщило издание Le Figaro .

В ведомстве пояснили, что правоохранителей вызвала супруга 82-летнего мужчины. Она рассказала, что муж взял винтовку и патроны и со словами «Макрона свергли, это революция!» вышел в домашний сад и устроил засаду.

Жандармерия направила на место пять сотрудников. Встретившая их дочь пары объяснила, что вооруженный отец скрылся за кедром и выходить отказался наотрез. Жандармы пытались начать переговоры, но пенсионер ответил выстрелами, ранив двух силовиков в ноги.

Правоохранители открыли ответный огонь и ранили мужчину в руку. Он перебежал в подвал, заперся в помещении и только через некоторое время сдался и сложил оружие.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что раненых жандармов и стрелка эвакуировали в госпиталь.

Раньше в поле зрения правоохранителей пенсионер не попадал. Он оказался ремесленником, который около 20 лет назад вышел на пенсию. Против мужчины завели уголовное дело о покушении на умышленное убийство двух сотрудников силовых ведомств.

Под стражу пенсионера с разрешения врачей взяли прямо в госпитале. Прокуратура пообещала, что психиатрическое обследование обвиняемого проведут в ближайшее время.

В минувшую субботу, 20 июня, краснодарские следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу устроившему резню в торговом центре, в которой погибла одна женщина и пятеро получили ранения. Результаты проверки включат в уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.