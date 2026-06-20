Устроившего резню в торговом центре Краснодара проверят психиатры

Краснодарские следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы молодому человеку, напавшему с ножом на посетителей торгового центра на улице Западный обход. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Результаты обследования лягут в основу уголовного дела об убийстве и покушении на убийство.

В ведомстве напомнили, что вооруженный ножом молодой человек ворвался в торговый центр в субботу, 20 июня, и напал на посетителей. От полученных ран скончалась женщина, еще несколько человек попали в больницу. Устроившего резню задержали.

Для выяснения всех обстоятельств нападения в торговый центр прибыла группа криминалистов. Для расследования уголовного дела они изъяли видео с камер наблюдения, а также предметы, важные для следствия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после нападения в торговом центре медицинская помощь понадобилась пяти посетителям. Он подчеркнул, что раненых доставили в больницы столицы региона.