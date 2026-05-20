Трамп: у России 48 ледоколов, а у США только один и это просто нелепая ситуация

США планируют нарастить ледокольный флот на фоне превосходства России в Арктике, ведь у нее 48 ледоколов, а у Штатов только один. Об этом президент Дональд Трамп заявил, выступая на церемонии вручения дипломов в Академии береговой охраны в штате Коннектикут, сообщило РИА «Новости» .

«Мы пытались сделать один, но он был слишком тяжелый спереди. Это бы не сработало, потому что ледокол должен обрушиваться сверху, а когда передняя часть в четыре раза тяжелее задней, случаются плохие вещи», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, это просто нелепо. Единственный ледокол, имеющийся у США, еще и старый. Американский лидер добавил, что он планирует решить эту проблему. Он отправился в Финляндию и вскоре Америка получит 11 ледоколов. Президент отметил, что в дальнейшем американский ледокольный флот планируется нарастить до 55 единиц.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз настырно продирается в Арктику и Черное море. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах ЕС централизованно закупать вооружение и технику, включая ледоколы, для боевых действий в Арктике.