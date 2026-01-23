ЕС централизованно закупит вооружение и технику для боевых действий в Арктике

Евросоюз планирует централизованно закупать вооружение и технику, включая ледоколы, для ведения боевых действий в Арктике. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе.

«Мы все недостаточно инвестировали в Арктику и ее безопасность. Пришло время это исправить», — заявила она журналистам.

Для этого ЕС планирует сотрудничать с Великобританией, Канадой, Норвегией, Исландией и другими странами.

Ранее о желании закупить ледоколы для патрулирования канадских берегов заявил и президент США Дональд Трамп. В октябре он объявил о заказе 11 судов у Финляндии на общую сумму более шести миллиардов долларов. Сейчас в Береговой охране США службу несут всего два ледокола.