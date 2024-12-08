«Если смогу». Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине
Трамп заявил, что постарается закончить украинский конфликт, «если сможет»
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что разрешит украинский конфликт, «если сможет». Об этом республиканец заявил в интервью NBC.
«Кризис удастся преодолеть, если я смогу сделать это», — сказал Трамп.
Будущий президент также отметил, что Украине, вероятно, не стоит надеяться на прежние объемы военной помощи от США после его возвращения в Белый дом. По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский согласился заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.
Ранее он обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом начать действовать, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Трамп выразил уверенность, что в проведении российско-украинских переговоров может помочь китайская сторона.
Накануне Зеленский провел переговоры с Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже. Последний пытался уговорить США не прекращать оказывать поддержку Украине.