«Если смогу». Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что разрешит украинский конфликт, «если сможет». Об этом республиканец заявил в интервью NBC.

«Кризис удастся преодолеть, если я смогу сделать это», — сказал Трамп.

Будущий президент также отметил, что Украине, вероятно, не стоит надеяться на прежние объемы военной помощи от США после его возвращения в Белый дом. По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский согласился заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

Ранее он обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом начать действовать, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Трамп выразил уверенность, что в проведении российско-украинских переговоров может помочь китайская сторона.

Накануне Зеленский провел переговоры с Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже. Последний пытался уговорить США не прекращать оказывать поддержку Украине.