Трампа пытались уговорить не бросать Украину

Глава Франции Эммануэль Макрон с другими европейские коллегами пытался уговорить избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины. Об этом сообщило ABC News.

«Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — отметили в материале.

Во время встречи с Зеленским и Макроном Трамп призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Он выразил украинскому лидеру обеспокоенность по поводу того, какие условия могут быть озвучены для любых будущих переговоров с Россией.

По данным газеты The New York Times, в Париже Зеленский хотел переманить Трампа на свою сторону, показав, что готов к дипломатическому решению конфликта.

Другой источник сообщал, что после прихода к власти республиканец выберет один из трех сценариев по урегулированию конфликта на Украине, подготовленных его соратниками.