Украина решилась на сделку с Россией

Украина хочет заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер призвал к немедленному прекращению огня и отметил необходимость начать переговоры.
«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже. Американский лидер отстраненно повел себя с украинским президентом, сообщила газета The New York Post.
По данным ABC News, Макрон вместе с европейскими коллегами пытался уговорить Трампа не прекращать оказывать поддержку Украине.
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