Украина решилась на сделку с Россией

Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с РФ для завершения конфликта

Украина хочет заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер призвал к немедленному прекращению огня и отметил необходимость начать переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже. Американский лидер отстраненно повел себя с украинским президентом, сообщила газета The New York Post.

По данным ABC News, Макрон вместе с европейскими коллегами пытался уговорить Трампа не прекращать оказывать поддержку Украине.