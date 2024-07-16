«Еще одно унижение Германии». Лавров — о размещении американских ракет в ФРГ

Лавров назвал унижением размещение американских ракет средней дальности в ФРГ

Фото: РИА «Новости»

Размещение в Германии американских дальнобойных ракет стало унижением для страны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США», — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что такая мера, принятая правительством Германии, может привести к новой холодной войне.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой. Он добавил, что подобные планы напрямую угрожают международной безопасности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала жесткий ответ на подобное действие Германии. Она напомнила, что ФРГ по соглашениям, заключенным после Второй мировой войны, не имеет права на подобные действия.

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