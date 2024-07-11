Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии

Россия жестко ответит на размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в Германии. ФРГ нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, напомнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», — подчеркнула она.

США планируют с 2026 года размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал такие действия серьезной ошибкой, так как они угрожают международной безопасности.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что шаги США направлены на запугивание России.