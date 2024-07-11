«Серьезная ошибка». Антонов — о планах США разместить ракеты в ФРГ

Посол Антонов: планы США разместить ракеты в ФРГ угрожают безопасности в мире

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Планы Соединенных Штатов разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова привело РИА «Новости».

Дипломат назвал такие шаги крайне дестабилизирующими — американцы усиливают риск гонки вооружений.

«Это — серьезная ошибка Вашингтона», — подчеркнул Антонов.

Он предупредил, что толерантность России к провокациям против безопасности не безгранична. Американские объекты ракетного ударного потенциала на территории Германии окажутся в створе российских прицелов.

Ранее Антонов оценил первый день саммита НАТО. По его словам, участники встречи продолжают нагнетание военного психоза, а также навязывают авторитарные порядки, отвечающие интересам «золотого миллиарда».

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