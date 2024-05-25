ЕС не дали пустить прибыль от активов России на оружие ВСУ

Венгрия воспрепятствовала изъятию прибыли с заблокированных активов России на военную помощь для Украины. Об этом сообщила газета Financial Times .

По информации источника, в течение нескольких месяцев стороны в ЕС обсуждали вероятную закупку оружия для украинских властей и договорились выделять ежегодно по два миллиарда евро из активов России на счетах в депозитарии Euroclear. Однако для этого нужно единогласие, а Венгрия проголосовала против.

В ЕС стране предложили, чтобы ее доля с замороженных активов не была направлена на приобретение оружия. Предположительно, выход из ситуации в сообществе найдут до июля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что рабочие группы в НАТО приступили к поиску возможности участия в украинском конфликте. Также он предупреждал о подготовке Европы к войне с Россией.