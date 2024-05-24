Орбан рассказал о планах НАТО принять участие в конфликте на Украине

Рабочие группы в штабе НАТО ищут способы участия блока в украинском конфликте. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth .

По его словам, в центре Североатлантического альянса в Брюсселе работает финансовая комиссия. Она пытается определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине.

«Не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО — рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этом конфликте», — подчеркнул премьер Венгрии.

По его мнению, некоторые высказывания иностранных политиков говорят о том, что Европа готовится к войне против России. Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами велась довольно долгая и активная подготовка в СМИ. Орбан предположил, что происходящее сегодня также похоже на подготовку к вероятному конфликту.