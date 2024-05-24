Европу уличили в подготовке войны против России

Ряд резких высказываний западных политиков свидетельствует о подготовке Европы к войне против России. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перед двумя мировыми войнами шла довольно долгая подготовка в СМИ. Думаю, что происходящее сегодня в Брюсселе и Вашингтоне является подготовкой к вероятному конфликту. Можно спокойно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в заявлениях политиков и в СМИ», — отметил Орбан.

Политик выразил мнение, что нападение России на страну НАТО является вероятным событием.

«НАТО является оборонительным альянсом и не станет терпеть любые военные акции, которые нарушат суверенитет какой-то страны в блоке. Поэтому я интерпретирую отсылки к „российской угрозе“ как маневры Европы и Запада для подготовки к войне», — сказал он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова предложила США ударить по американскому посольству в Москве.